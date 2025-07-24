Космос, Люцифер, Ассоль, Валькирия: какие необычные имена выбирали для детей украинцы в этом году

В этом году в Украине одним из самых распространенных во всех областях стало имя София. Также среди женских имен популярными были Эмилия, Соломия, Милана, Полина, а среди мужских – Богдан, Матвей, Александр, Тимофей и т.д. Об этом сообщает пресс-служба Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Украины, пишет УНН.

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В то же время некоторые родители выбирали сыновьям необычные имена, такие как античные – Арей, Эней, славянские – Аскольд, Зореслав, Радомир, имена персонажей из сериалов – Карпо и Лаврин, а также Космос, Люцифер и Оскар.

Тем временем девочек называли такими редкими именами, как Алиша, Ассоль, Валькирия, Лола, Лукерья, Аврора, Жасмин, Лия-Айлин, Эден Росе, Муначимсо Айв и другими.

На Киевщине популярными женскими именами стали: Анастасия, Алиса, Ева, Николь, Мария, Милана, Полина, София, Соломия. А мужские традиционно остались такими: Дамир, Максим, Давид, Тимофей, Матвей, Макар, Марк, Артем, Богдан, Александр.

Наименее употребляемыми именами девочек на Киевщине стали Лукерья, Айсель, Теона, Лекса, Каталья. А вот для мальчиков – Эван, Огнедар, Иви, Элизар, Елисей, Даромир.

Полный перечень самых популярных и наименее употребляемых имен, которыми называли детей в первом полугодии 2025 года, по областям можно посмотреть по ссылке.

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