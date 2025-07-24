Космос, Люцифер, Ассоль, Валькірія: які незвичні імена обирали українці для дітей цього року

Цього року в Україні одним із найпоширеніших в усіх областях стало імʼя Софія. Також серед жіночих імен популярними були Емілія, Соломія, Мілана, Поліна, а серед чоловічих – Богдан, Матвій, Олександр, Тимофій тощо. Про це повідомляє пресслужба Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, пише УНН.

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Водночас деякі батьки обирали синам незвичні імена, як-от античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, а також Космос, Люцифер і Оскар.

Тим часом дівчаток називали такими рідкісними іменами, як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе, Муначімсо Айв та іншими.

На Київщині популярними жіночими іменами стали: Анастасія, Аліса, Єва, Ніколь, Марія, Мілана, Поліна, Софія, Соломія. А чоловічі традиційно лишилися такими: Дамір, Максим, Давид, Тимофій, Матвій, Макар, Марк, Артем, Богдан, Олександр.

Найменш вживаними іменами дівчаток на Київщині стали Лукерія, Айсель, Теона, Лєкса, Каталія. А от для хлопчиків – Еван, Вогнедар, Іві, Елізар, Єлісей, Даромир.

Повний перелік найпопулярніших та найменш вживаних імен, якими називали дітей у першому півріччі 2025-го року, по областях можна переглянути за посиланням.

Янголя та Вікторія: Мін'юст назвав рідкісні та популярні дитячі імена по областях