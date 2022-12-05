Космический корабль NASA "Орион" облетел Луну и направляется на Землю
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Космический корабль NASA "Орион" пролетел около Луны, а теперь возвращается на Землю, информирует УНН.
Детали
В ближайшей точке капсула без экипажа пролетела менее чем в 130 км от поверхности Луны.
Связь с капсулой была прервана на 30 минут, когда она находилась с обратной стороны Луны.
Европейский служебный модуль, питающий капсулу, запустил свой главный двигатель более чем на три минуты, чтобы направить "Орион" на Землю. Это последний крупный маневр миссии, когда 16 ноября из Флориды стартовала ракета NASA. От начала до конца путешествие должно занять 25,5 дней.
Теперь "Орион" лишь иногда будет корректировать курс, пока не приземлится в Тихом океане недалеко от Сан-Диего в воскресенье, 11 декабря, в 9:40 по местному времени. Затем он будет изъят и поднят на борт корабля ВМС США.
Ранее в рамках миссии "Орион" провел около шести дней на "дальней ретроградной орбите" вокруг Луны, то есть на большой высоте и в противоположном направлении вращения Луны вокруг Земли.
Неделю тому "Орион" побил рекорд расстояния для капсулы, отправившись на 450 000 километров от нашей планеты.
Повторный вход в атмосферу Земли станет испытанием для теплозащитного экрана космического корабля, который должен выдерживать температуру около 2800 градусов по Цельсию.
Дополнение
В рамках программы "Артемида", Соединенные Штаты стремятся укрепить свое присутствие на Луне в рамках подготовки к дальнейшему путешествию на Марс.
Миссия "Артемида 2" будет включать путешествие с экипажем на Луну, опять же без посадки.
Первая женщина и мужчина должны приземлиться на южном полюсе Луны во время миссии "Артемида 3", которая должна состояться не раньше 2025 года.