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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Космічний корабель NASA "Оріон" облетів Місяць і прямує на Землю

Космічний корабель NASA "Оріон" облетів Місяць і прямує на Землю

Київ • УНН

 • 1136639 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Космічний корабель NASA "Оріон" пролетів близько навколо Місяця, а тепер повертається на Землю, інформує УНН.

Деталі

У найближчій точці капсула без екіпажу пролетіла менш ніж за 130 км від поверхні Місяця.

Зв'язок із капсулою було перервано на 30 хвилин, коли вона знаходилась за зворотним боком Місяця.

Європейський службовий модуль, який живить капсулу, запустив свій головний двигун більш як на три хвилини, щоб направити "Оріон" на Землю. Це останній великий маневр місії, що розпочалася, коли 16 листопада з Флориди стартувала ракета NASA. Від початку до кінця подорож має тривати 25,5 днів.

Тепер "Оріон" лише інколи коригуватиме курс, поки не приземлиться в Тихому океані недалеко від Сан-Дієго в неділю, 11 грудня, о 9:40 за місцевим часом. Потім його буде вилучено і піднято на борт корабля ВМС США.

Раніше в рамках місії "Оріон" провів близько шести днів на "далекій ретроградній орбіті" навколо Місяця, тобто на великій висоті і в протилежному напрямку обертання Місяця навколо Землі.

Тиждень тому "Оріон" побив рекорд відстані для капсули, відправившись на 450 000 кілометрів від нашої планети.

Повторний вхід в атмосферу Землі стане випробуванням для теплозахисного екрану космічного корабля, який повинен витримувати температури близько 2800 градусів за Цельсієм.

Доповнення

У рамках програми "Артеміда", Сполучені Штати прагнуть зміцнити свою присутність на Місяці в рамках підготовки до подальшої подорожі на Марс.

Місія "Артеміда 2" включатиме подорож з екіпажем на Місяць, знову ж таки без посадки.

Перша жінка та чоловік мають приземлитися на південному полюсі Місяця під час місії "Артеміда 3", яка має відбутися не раніше 2025 року.

Українські Національні Новини

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