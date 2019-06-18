Космический аппарат OSIRIS-REx сделал детальный снимок астероида Бенну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Космический аппарат NASA OSIRIS-REx сделал с ближайшего расстояния детальный снимок астероида Бенну, возле которого он находится с конца прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Verge.
На изображении с высоким разрешением видно очень каменистую поверхность астероида и даже можно рассмотреть очень большой валун на его южной стороне.
OSIRIS-REx сделал этот снимок 13 июня, сразу после того, как космический корабль во второй раз вышел на орбиту вокруг Бенну.
Напомним, ранее космический аппарат OSIRIS-REx показал экваториальный хребет астероида Бенну крупным планом.