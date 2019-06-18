Космический аппарат OSIRIS-REx сделал детальный снимок астероида Бенну

На изображении с высоким разрешением видно очень каменистую поверхность астероида и даже можно рассмотреть очень большой валун на его южной стороне.

OSIRIS-REx сделал этот снимок 13 июня, сразу после того, как космический корабль во второй раз вышел на орбиту вокруг Бенну.

Напомним, ранее космический аппарат OSIRIS-REx показал экваториальный хребет астероида Бенну крупным планом.