Космічний апарат OSIRIS-REx зробив детальний знімок астероїда Бенну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Космічний апарат NASA OSIRIS-REx зробив з найближчої відстані детальний знімок астероїда Бенну, біля якого він перебуває з кінця минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.
На зображенні з високою роздільною здатністю видно дуже кам'янисту поверхню астероїда і навіть можна розглянути дуже великий валун на його південній стороні.
OSIRIS-REx зробив цей знімок 13 червня, відразу після того, як космічний корабель вдруге вийшов на орбіту навколо Бенну.
Нагадаємо, раніше космічний апарат OSIRIS-REx показав екваторіальний хребет астероїда Бенну крупним планом.