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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Космічний апарат OSIRIS-REx зробив детальний знімок астероїда Бенну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Космічний апарат NASA OSIRIS-REx зробив з найближчої відстані детальний знімок астероїда Бенну, біля якого він перебуває з кінця минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Verge.

Космічний апарат OSIRIS-REx зробив детальний знімок астероїда Бенну

На зображенні з високою роздільною здатністю видно дуже кам'янисту поверхню астероїда і навіть можна розглянути дуже великий валун на його південній стороні.

OSIRIS-REx зробив цей знімок 13 червня, відразу після того, як космічний корабель вдруге вийшов на орбіту навколо Бенну.

Нагадаємо, раніше космічний апарат OSIRIS-REx показав екваторіальний хребет астероїда Бенну крупним планом.

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