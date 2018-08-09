Космические силы США появятся к 2020 году - Белый Дом

"Сейчас настало время написать следующую большую главу в истории наших вооруженных сил, готовиться к следующему полю битвы, где лучшие и самые смелые американцы будут призваны сдерживать и побеждать новое поколение угроз нашему народу, нашей нации. Пришло время создать Космические войска Соединенных Штатов", - заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в четверг в Пентагоне.



По словам Пенса, американская администрация вскоре предпримет действия по имплементации рекомендаций Пентагона с целью сформировать министерство космических сил США до 2020 года.



Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп заявил в прошлом месяце, что Космические силы в качестве полноценного вида вооруженных сил страны могут быть сформированы в ближайшее время.



