Космічні сили США з’являться до 2020 року – Білий Дім

"Зараз настав час написати наступну велику главу в історії наших збройних сил, готуватися до наступного поля битви, де найкращі і найсміливіші американці будуть закликані стримувати та перемагати нове покоління загроз нашому народу, нашій нації. Настав час створити Космічні війська Сполучених Штатів", - заявив віце-президент США Майк Пенс, виступаючи у четвер в Пентагоні.



За словами Пенса, американська адміністрація незабаром зробить дії щодо імплементації рекомендацій Пентагону з метою сформувати міністерство космічних сил США до 2020 року.



Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив минулого місяця, що Космічні сили в якості повноцінного виду збройних сил країни можуть бути сформовані незабаром.



