Космічні сили США з’являться до 2020 року – Білий Дім
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У зв'язку зі зростаючою конкуренцією та погрозами з боку Росії та Китаю, Білий дім у четвер анонсував створення космічної зброї США в якості шостого, окремого військового органу США до 2020 року, передає УНН з посиланням на AP.
"Зараз настав час написати наступну велику главу в історії наших збройних сил, готуватися до наступного поля битви, де найкращі і найсміливіші американці будуть закликані стримувати та перемагати нове покоління загроз нашому народу, нашій нації. Настав час створити Космічні війська Сполучених Штатів", - заявив віце-президент США Майк Пенс, виступаючи у четвер в Пентагоні.
За словами Пенса, американська адміністрація незабаром зробить дії щодо імплементації рекомендацій Пентагону з метою сформувати міністерство космічних сил США до 2020 року.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив минулого місяця, що Космічні сили в якості повноцінного виду збройних сил країни можуть бути сформовані незабаром.