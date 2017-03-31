Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Средства от деятельности ООО "Тедис" в Украине выводились в Россию, несмотря на санкции СНБО, через фиктивные фирмы. Схема вывода средств действовала благодаря содействию отдельных представителей украинской власти. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Вывод средств продолжался с начала действия санкционного запрета и реализовывалось путем предоставления фиктивным фирмам возвратной финансовой помощи. Таким образом было выведено не менее 2,5 млрд грн.
Конечными бенефициарами схемы и выгодоприобретателями были русские.
Добавим, бизнесмена Бориса Кауфмана называют совладельцем компании "Тедис" в Украине.
Как уже сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, в ООО "Тедис" были назначены люди, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР/ЛНР".
Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (ООО "Тедис") Игорь Кесаев находится на территории РФ, в отношении него возможна процедура заочного осуждения.
Ранее Ю.Луценко сообщил также, что в этом деле 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.