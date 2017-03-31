Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48313 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104332 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160432 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118318 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117609 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113144 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154652 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник

Средства от реализации сигарет выводились в Россию несмотря на санкции СНБО - источник

Киев  •  УНН

 • 19302 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Средства от деятельности ООО "Тедис" в Украине выводились в Россию, несмотря на санкции СНБО, через фиктивные фирмы. Схема вывода средств действовала благодаря содействию отдельных представителей украинской власти. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Вывод средств продолжался с начала действия санкционного запрета и реализовывалось путем предоставления фиктивным фирмам возвратной финансовой помощи. Таким образом было выведено не менее 2,5 млрд грн.

Конечными бенефициарами схемы и выгодоприобретателями были русские.

Добавим, бизнесмена Бориса Кауфмана называют совладельцем компании "Тедис" в Украине.

Как уже сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко, в ООО "Тедис" были назначены люди, которые все свои решения согласовывали с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями "ДНР/ЛНР".

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" (ООО "Тедис") Игорь Кесаев находится на территории РФ, в отношении него возможна процедура заочного осуждения.

Ранее Ю.Луценко сообщил также, что в этом деле 1000 сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.

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