Кошти від реалізації цигарок виводились до Росії попри санкції РНБО - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Кошти від діяльності ТОВ "Тедіс" в Україні виводилися до Росії, попри санкції РНБО, через фіктивні фірми. Схема виведення коштів діяла завдяки сприянню окремих представників української влади. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
Виведення коштів тривало з початку дії санкційної заборони і реалізовувалося шляхом надання фіктивним фірмам поворотної фінансової допомоги. Таким чином було виведено щонайменше 2,5 млрд грн.
Кінцевими бенефіціарами схеми та вигодонабувачі були росіяни.
Додамо, бізнесмена Бориса Кауфмана називають співвласником компанії "Тедіс" в Україні.
Як вже повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, у ТОВ "Тедіс" було призначено осіб, які всі свої рішення узгоджували з членом ради директорів російського ЗАТ "Завод імені Дегтярьова" - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР/ЛНР".
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що власник монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ "Мегаполіс Україна" (ТОВ "Тедіс") Ігор Кесаєв перебуває на території РФ, стосовно нього можлива процедура заочного засудження.
Раніше Ю.Луценко повідомив також, що у цій справі 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії.