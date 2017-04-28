Средства команды В.Януковича находились на около 100 различных счетах - ГПУ (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На 100 счетах трех банков находилось 1,5 млрд долл. команды экс-президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги", - сказал Ю.Луценко.
Он напомнил, что решением суда на счетах Сбербанка, Приватбанка и Эксимбанка были заморожены средства режима В.Януковича с 2014 года.
Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.