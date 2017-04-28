Средства команды В.Януковича находились на около 100 различных счетах - ГПУ (дополнено)

"Речь идет об около сотни счетов, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги", - сказал Ю.Луценко.

Он напомнил, что решением суда на счетах Сбербанка, Приватбанка и Эксимбанка были заморожены средства режима В.Януковича с 2014 года.

Напомним, П.Порошенко заявил, что "средства Януковича" вернули в Госбюджет.