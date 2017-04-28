Кошти команди В.Януковича перебували на близько 100 різних рахунках - ГПУ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На 100 рахунках трьох банків перебувало 1,5 млрд дол. команди екс-президента Віктора Януковича. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Йдеться про близько 100 рахунків, на яких члени злочинного угрупування Януковича розміщували цінні папери", - сказав Ю.Луценко.
Він нагадав, що рішенням суду на рахунках Ощадбанку, Приватбанку та Ексімбанку були заморожені кошти режиму В.Януковича з 2014 року.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що "кошти Януковича" повернули до Держбюджету.