Кошта о позиции Будапешта по заявлению по Украине: Венгрия изолировала себя, но это не означает разделение
Киев • УНН
Кошта прокомментировал оппозицию Венгрии по поддержке заявления по Украине на саммите ЕС. По его словам, Венгрия имеет другой подход и осталась изолированной среди 27 стран-членов.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта прокомментировал оппозицию Венгрии по поддержке заявления по Украине на саммите ЕС, указав, что Венгрия имеет другой подход и осталась изолированной среди 27 стран-членов. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита 6 марта, сообщает УНН.
Мы все хотим мира. Разница в том, что 26 стран считают, что путь к нему лежит через повышение обороноспособности Украины. Венгрия изолировала себя от этого консенсуса, она сама по себе. Изолированная страна не означает разделения, 26 объединены единым... продолжать поддерживать Украину, как мы делали это с первого дня 24 февраля 2022 года, и мы продолжим быть едиными
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