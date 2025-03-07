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Кошта о позиции Будапешта по заявлению по Украине: Венгрия изолировала себя, но это не означает разделение

Киев • УНН

 • 16048 просмотра

Кошта прокомментировал оппозицию Венгрии по поддержке заявления по Украине на саммите ЕС. По его словам, Венгрия имеет другой подход и осталась изолированной среди 27 стран-членов.

Кошта о позиции Будапешта по заявлению по Украине: Венгрия изолировала себя, но это не означает разделение

Председатель Европейского совета Антониу Кошта прокомментировал оппозицию Венгрии по поддержке заявления по Украине на саммите ЕС, указав, что Венгрия имеет другой подход и осталась изолированной среди 27 стран-членов. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита 6 марта, сообщает УНН.

Мы все хотим мира. Разница в том, что 26 стран считают, что путь к нему лежит через повышение обороноспособности Украины. Венгрия изолировала себя от этого консенсуса, она сама по себе. Изолированная страна не означает разделения, 26 объединены единым... продолжать поддерживать Украину, как мы делали это с первого дня 24 февраля 2022 года, и мы продолжим быть едиными

- сказал Кошта, комментируя оппозицию Венгрии по поддержке заявления по Украине по итогам саммита ЕС.

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам07.03.25, 08:35 • 118713 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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