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Кошта про позицію Будапешта щодо заяви по Україні: Угорщина ізолювала себе, але це не означає розділення

Київ • УНН

 • 16054 перегляди

Кошта прокоментував опозицію Угорщини щодо підтримки заяви по Україні на саміті ЄС. За його словами, Угорщина має інший підхід і залишилася ізольованою серед 27 країн-членів.

Кошта про позицію Будапешта щодо заяви по Україні: Угорщина ізолювала себе, але це не означає розділення

Голова Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував опозицію Угорщини щодо підтримки заяви по Україні на саміті ЄС, вказавши, що Угорщина має інший підхід і залишилася ізольованою серед 27 країн-членів. Про це він сказав на пресконференції за підсумками саміту 6 березня, пише УНН.

Ми всі хочемо миру. Різниця у тому, що 26 країн вважають, що шлях до нього лежить через підвищення обороноздатності України. Угорщина ізолювала себе від цього консенсусу, вона сама по собі. Ізольована країна не означає розділення, 26 об'єднані спільним... продовжувати підтримувати Україну, як ми робили це з першого дня 24 лютого 2022 року, і ми продовжимо бути єдиними

- сказав Кошта, коментуючи опозицію Угорщини щодо підтримки заяви по Україні за підсумками саміту ЄС.

ЄС затвердив заяву за підсумками саміту по Україні без Угорщини: вказав 5 принципів щодо мирних переговорів07.03.25, 08:35 • 118720 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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