Коррупционный скандал: клуб украинского футболиста наказали штрафом и снятием очков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Дисциплинарная комиссия Польского футбольного союза обнародовала вердикт по делу ФК “Краковия”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу организации.
Польский клуб стартует с минус пяти очков в предстоящем чемпионате страны из-за коррупционных нарушений в сезоне-2003/04. Тогда команда выступала во втором по силе дивизионе страны.
Кроме того, клуб оштрафовали на 1 млн. злотых. При этом “Краковия” добровольно пошла на привлечение к дисциплинарной ответственности.
Примечательно, что в крайнем сезоне “Краковия” финишировала седьмой во внутреннем первенстве и первый раз в истории выиграла Кубок Польши.
Заметим, что в составе команды выступает центрбэк из Украины Алексей Дитятьев — 26 поединков, гол плюс ассист в сезоне.
Также добавим, новый сезон национального первенства Польши стартует 22 августа.