Корупційний скандал: клуб українського футболіста покарали штрафом та зняттям очок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Дисциплінарна комісія Польського футбольного союзу оприлюднила вердикт у справі ФК “Краковія”, передає УНН з посиланням на пресслужбу організації.
Польський клуб стартуватиме з мінус п’яти очок в майбутньому чемпіонаті країни через корупційні порушення в сезоні-2003/04. Тоді команда виступала у другому за силою дивізіоні країни.
Крім того, клуб оштрафували на 1 млн. злотих. При цьому “Краковія” добровільно пішла на притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Примітно, що у крайньому сезоні “Краковія” фінішувала сьомою у внутрішній першості і перший раз в історії виграла Кубок Польщі.
Зауважимо, що у складі команди виступає центрбек з України Олексій Дитятьєв — 26 поєдинків, гол плюс асист в сезоні.
Також додамо, новий сезон національної першості Польщі стартує 22 серпня.