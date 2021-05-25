Коррумпированным замам Кличко, заявляющим о незаконных обысках, уже никто не верит - эксперт

“Вчерашняя пресс-конференция увязших в коррупции замов Кличко в очередной раз показала, что им уже никто не верит, однако они все равно изо всех сил пытаются выйти сухими из воды” — заявил Сазонов.

Блогер подчеркнул, что не стоит ожидать чего-то другого от чиновников, которые неоднократно были пойманы на лжи и манипуляциях, а сегодня хотят остановить расследование коррупционных кейсов в киевской администрации.

Политический эксперт также напомнил коррупционные скандальные случаи связанные с первыми помощниками мэра — задержание со взяткой в 125 тыс. долл первого зама Николая Поворозника и купленный диплом зама Владимира Бондаренко.

“Например, тот же самый Поворозник. Чуть больше года назад правоохранители задержали его на взятке в 125 тысяч долларов. Однако тогда чиновнику удалось избежать какой-либо ответственности, поэтому он и сегодня продолжает занимать кресло первого заместителя Виталия Владимировича. И этот человек во время пресс-конференции называет прошедшие накануне обыски в КГГА провокацией со стороны силовиков? Или один из самых активных спикеров брифинга Бондаренко, ранее уличенный в фальсификации диплома юриста, был также очень недоволен прошедшими обысками в КГГА. По его словам, в вопиющей коррупции виноваты не чиновники, а фирмы подрядчики, которые делают некачественный ремонт мостов, дорог и т. д. Только вот скажите, а кто же заключает контракты с липовыми фирмами, не эти ли чиновники?”, — написал он.

Кирилл Сазонов подытожил, что любые заявления о своей невиновности от так называемой команды Кличко выглядят “нелепо и несуразно”.

“Лучше бы вместо оправданий начали активно сотрудничать со следствием”, — констатировал эксперт.