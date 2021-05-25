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Корумпованим заступникам Кличко, що заявляють про незаконні обшуки, вже ніхто не вірить - експерт

Київ • УНН

 • 11676 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Мер столиці Віталій Кличко і наближені до нього чиновники-корупціонери повністю позбулися довіри киян, але все ще намагаються повернути їхню підтримку. Таку думку висловив політичний експерт і блогер Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.

Корумпованим заступникам Кличко, що заявляють про незаконні обшуки, вже ніхто не вірить - експерт

“Вчорашня прес-конференція заступників Кличко, які загрузли в корупції, в черговий раз показала, що їм вже ніхто не вірить, проте вони все одно щосили намагаються вийти сухими з води” — заявив Сазонов.

Блогер підкреслив, що не варто очікувати чогось іншого від чиновників, які неодноразово були спіймані на брехні і маніпуляціях, а сьогодні хочуть зупинити розслідування корупційних кейсів в київській адміністрації.

Політичний експерт також нагадав корупційні скандальні випадки пов’язані з першими помічниками мера — затримання з хабарем у 125 тис. дол першого заступника Миколи Поворозника і куплений диплом заступника Володимира Бондаренка.

“Наприклад, той же самий Поворозник. Трохи більше року тому правоохоронці затримали його на хабарі в 125 тисяч доларів. Однак тоді чиновнику вдалося уникнути будь-якої відповідальності, тому він і сьогодні продовжує займати крісло першого заступника Віталія Володимировича. І ця людина під час прес-конференції називає минулі напередодні обшуки в КМДА провокацією з боку силовиків? Або один з найактивніших спікерів брифінгу Бондаренко, раніше викритий у фальсифікації диплома юриста, був також дуже незадоволений обшуками, які пройшли в КМДА. За його словами, у кричущій корупції винні не чиновники, а фірми підрядники, які роблять неякісний ремонт мостів, доріг і т. д. Тільки от скажіть, а хто ж укладає контракти з липовими фірмами, чи не ці чиновники?”, — написав він .

Кирило Сазонов підсумував, що будь-які заяви про свою невинність від так званої команди Кличка виглядають “безглуздо і незграбно”.

“Краще б замість виправдань почали активно співпрацювати зі слідством”, — констатував експерт.

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