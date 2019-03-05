Корпуса университета Шевченко утеплят за деньги из Киотского протокола

"Этот проект связан с термомодернизацией наших корпусов. Насколько это важно, присутствующим здесь преподавателям и студентам не надо объяснять. Сегодня мы даем старт этому проекту", - отметил ректор.



По его словам, термомодернизации и капитальный ремонт проведут в корпусах физико-математического и кибернетического факультетов, которым уже 39 и 40 лет соответственно. Идея реализации такого проекта возникла еще 2 года назад, когда в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги значительно выросли расходы администрации вузов на отопление в зимний период, тогда как, тем не менее, температура воздуха в аудиториях этих корпусов зимой часто не поднимается выше 8-10 градусов.



Также он уточнил, что деньги на реализацию этого проекта выделит правительство Испании в рамках целевых зеленых инвестиций в период действия обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.



При этом министр экологии Семерак добавил, что реализация этого проекта изменит не только модернизированные корпуса, а даст толчок изменениям в хозяйстве всего университета. В свою очередь директор подразделения ЗАО "ХК Киевгорстрой" ООО "Ягуар" Василий Рахмайлов рассказал, что компания проведет утепление фасада, заменит систему отопления, поменяет все окна в зданиях, поскольку сейчас они имеют лишь одно - максимум два стекла. В результате этого удастся значительно сократить расходы энергоносителей на отопление корпусов.



Как пояснили в "Киевгорстрое", благодаря применению современных технологий, здание будет лучше держать тепло.



Как рассказал Александр Бузовский, по приблизительным подсчетам, это даст возможность экономить на расходах за отопление около 1 млн грн ежегодно. По его словам, именно "Киевгорстрой" строил эти корпуса еще в 70-х годах прошлого века, теперь же проведет осовременивание и капитальный ремонт зданий университета. Стоимость реализации проекта для мехмата составит около 80 млн грн, для факультета кибернетики - 92,3 млн грн. Всего утеплят примерно 10 тыс. квадратных метров совокупно в обоих зданиях. Подготовительные работы по термомодернизации уже идут, завершить их планируют в ноябре - с тем, чтобы к концу текущего года оформить и все документы.