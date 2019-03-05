Корпуса университета Шевченко утеплят за деньги из Киотского протокола
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В двух учебных корпусах Киевского национального университета им. Т.Шевченко проведут полную термомодернизации за деньги, полученные по Киотскому протоколу от правительства Испании. Об этом сообщил ректор университета Леонид Губерский во время церемонии начала работ по термомодернизации, передает корреспондент УНН.
"Этот проект связан с термомодернизацией наших корпусов. Насколько это важно, присутствующим здесь преподавателям и студентам не надо объяснять. Сегодня мы даем старт этому проекту", - отметил ректор.
По его словам, термомодернизации и капитальный ремонт проведут в корпусах физико-математического и кибернетического факультетов, которым уже 39 и 40 лет соответственно. Идея реализации такого проекта возникла еще 2 года назад, когда в условиях повышения тарифов на коммунальные услуги значительно выросли расходы администрации вузов на отопление в зимний период, тогда как, тем не менее, температура воздуха в аудиториях этих корпусов зимой часто не поднимается выше 8-10 градусов.
Также он уточнил, что деньги на реализацию этого проекта выделит правительство Испании в рамках целевых зеленых инвестиций в период действия обязательств сторон Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
При этом министр экологии Семерак добавил, что реализация этого проекта изменит не только модернизированные корпуса, а даст толчок изменениям в хозяйстве всего университета. В свою очередь директор подразделения ЗАО "ХК Киевгорстрой" ООО "Ягуар" Василий Рахмайлов рассказал, что компания проведет утепление фасада, заменит систему отопления, поменяет все окна в зданиях, поскольку сейчас они имеют лишь одно - максимум два стекла. В результате этого удастся значительно сократить расходы энергоносителей на отопление корпусов.
Как пояснили в "Киевгорстрое", благодаря применению современных технологий, здание будет лучше держать тепло.
Как рассказал Александр Бузовский, по приблизительным подсчетам, это даст возможность экономить на расходах за отопление около 1 млн грн ежегодно. По его словам, именно "Киевгорстрой" строил эти корпуса еще в 70-х годах прошлого века, теперь же проведет осовременивание и капитальный ремонт зданий университета. Стоимость реализации проекта для мехмата составит около 80 млн грн, для факультета кибернетики - 92,3 млн грн. Всего утеплят примерно 10 тыс. квадратных метров совокупно в обоих зданиях. Подготовительные работы по термомодернизации уже идут, завершить их планируют в ноябре - с тем, чтобы к концу текущего года оформить и все документы.