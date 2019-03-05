Корпуси університету Шевченка утеплять за гроші з Кіотського протоколу

"Цей проект пов'язаний із термомодернізацією наших корпусів. Наскільки це важливо, присутнім тут викладачам і студентам не треба пояснювати. Сьогодні ми даємо старт цьому проекту", - зазначив ректор.



За його словами, термомодернізацію і капітальний ремонт проведуть у корпусах фізико-математичного і кібернетичного факультетів, яким вже 39 і 40 років відповідно. Ідея реалізації такого проекту виникла ще 2 роки тому, коли в умовах значного підвищення тарифів на комунальні послуги значно зросли витрати адміністрації ВНЗ на опалення в зимовий період, тоді як, тим не менш, температура повітря в аудиторіях цих корпусів узимку часто не піднімається вище 8-10 градусів.



Також він уточнив, що гроші на реалізацію цього проекту виділить уряд Іспанії в рамках цільових зелених інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.



При цьому міністр екології Остап Семерак додав, що реалізація цього проекту змінить не тільки модернізовані корпуси, а надасть поштовх змінам у господарстві всього університету. У свою чергу директор підрозділу ПрАТ "ХК Київміськбуд" ТОВ "Ягуар" Василь Рахмайлов розповів, що компанія проведе утеплення фасаду, замінить систему опалення, поміняє всі вікна в будівлях, оскільки наразі вони мають лише одне – максимум два скла. В результаті цього вдасться значно скоротити витрати енергоносіїв на опалення корпусів.



Як пояснили у "Київміськбуді", завдяки застосуванню сучасних технологій, будівля буде краще тримати тепло.



Як розповів Олександр Бузовський, за приблизними підрахунками, це дасть можливість економити на витратах за опалення близько 1 млн грн щороку. За його словами, саме "Київміськбуд" будував ці корпуси ще у 70-х роках минулого століття, тепер же проведе осучаснення і капітальний ремонт будівель університету. Вартість реалізації проекту для мехмату складе близько 80 млн грн, для факультету кібернетики – 92,3 млн грн. Усього утеплять приблизно 10 тис. квадратних метрів сукупно в обох будівлях. Підготовчі роботи з термомодернізації вже тривають, завершити їх планують у листопаді – з тим, щоб до кінця поточного року оформити і всі документи.