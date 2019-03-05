Корпуси університету Шевченка утеплять за гроші з Кіотського протоколу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У двох навчальних корпусах Київського національного університету ім. Т.Шевченка проведуть повну термомодернізацію за гроші, отримані за Кіотським протоколом від уряду Іспанії. Про це повідомив ректор університету Леонід Губерський під час церемонії початку робіт з термомодернізації, передає кореспондент УНН.
"Цей проект пов'язаний із термомодернізацією наших корпусів. Наскільки це важливо, присутнім тут викладачам і студентам не треба пояснювати. Сьогодні ми даємо старт цьому проекту", - зазначив ректор.
За його словами, термомодернізацію і капітальний ремонт проведуть у корпусах фізико-математичного і кібернетичного факультетів, яким вже 39 і 40 років відповідно. Ідея реалізації такого проекту виникла ще 2 роки тому, коли в умовах значного підвищення тарифів на комунальні послуги значно зросли витрати адміністрації ВНЗ на опалення в зимовий період, тоді як, тим не менш, температура повітря в аудиторіях цих корпусів узимку часто не піднімається вище 8-10 градусів.
Також він уточнив, що гроші на реалізацію цього проекту виділить уряд Іспанії в рамках цільових зелених інвестицій у період дії зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
При цьому міністр екології Остап Семерак додав, що реалізація цього проекту змінить не тільки модернізовані корпуси, а надасть поштовх змінам у господарстві всього університету. У свою чергу директор підрозділу ПрАТ "ХК Київміськбуд" ТОВ "Ягуар" Василь Рахмайлов розповів, що компанія проведе утеплення фасаду, замінить систему опалення, поміняє всі вікна в будівлях, оскільки наразі вони мають лише одне – максимум два скла. В результаті цього вдасться значно скоротити витрати енергоносіїв на опалення корпусів.
Як пояснили у "Київміськбуді", завдяки застосуванню сучасних технологій, будівля буде краще тримати тепло.
Як розповів Олександр Бузовський, за приблизними підрахунками, це дасть можливість економити на витратах за опалення близько 1 млн грн щороку. За його словами, саме "Київміськбуд" будував ці корпуси ще у 70-х роках минулого століття, тепер же проведе осучаснення і капітальний ремонт будівель університету. Вартість реалізації проекту для мехмату складе близько 80 млн грн, для факультету кібернетики – 92,3 млн грн. Усього утеплять приблизно 10 тис. квадратних метрів сукупно в обох будівлях. Підготовчі роботи з термомодернізації вже тривають, завершити їх планують у листопаді – з тим, щоб до кінця поточного року оформити і всі документи.