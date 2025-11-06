Корпоративное питание становится частью культуры компаний - руководитель проекта MHP Food Service

ukenru
08:00 • 12130 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 13881 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 25240 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 40673 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 32837 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 29429 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03 • 42751 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23 • 43858 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 23829 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23727 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Трамп анонсировал возможный план ядерного разоружения с участием США, Китая и России6 ноября, 00:18 • 6494 просмотра
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 18282 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 5896 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 10829 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 8356 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 4086 просмотра
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвокатаVideo5 ноября, 15:25 • 18169 просмотра
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера5 ноября, 14:19 • 20264 просмотра
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне5 ноября, 08:51 • 37239 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 41619 просмотра
Корпоративное питание становится частью культуры компаний - руководитель проекта MHP Food Service

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Наталья Игнатюк, руководитель проекта MHP Food Service компании МХП, рассказала, что качественное питание становится частью корпоративной культуры.

Корпоративное питание становится частью культуры компаний - руководитель проекта MHP Food Service

Все больше украинских компаний осознают, что забота о сотрудниках начинается с элементарного – качественного питания на работе. Вкусный обед уже перестал быть простым перерывом посреди рабочего дня, он становится частью корпоративной культуры, укрепляющей командный дух. Об этом в эфире бизнес-радиошоу "Экспертное мнение" рассказала руководитель проекта MHP Food Service компании МХП Наталья Игнатюк, передает УНН.

Украинский бизнес наконец-то дошел до того, что вкусный обед – это не только о питании. Это уже неотъемлемая часть корпоративной культуры. Это забота о сотрудниках. И команда чувствует эмоциональную связь и лояльность к работодателю, который обеспечивает питание на работе

— отметила Игнатюк.

По словам эксперта, забота о питании сотрудников становится конкурентным преимуществом бизнеса. Исследования показывают: 72% кандидатов выберут работодателя, который обеспечит их обедами во время рабочего дня.

Игнатюк добавила, что проект MHP Food Service предлагает готовые технологические решения для корпоративного питания – от доставки порционных обедов до вендинговых автоматов в офисах, где сотрудники могут выбрать готовые блюда, не покидая свое рабочее место.

Мы используем технологию HPP – это обработка под высоким давлением около 6 тысяч бар, которая позволяет сохранить продукт максимально свежим и в таком же виде, как будто он был только что приготовленным, но на длительный срок

- пояснила Игнатюк.

Среди клиентов – IT-компании, банки, логистические центры, производственные локации и т.д. Также MHP Food Service предлагает решения операторам столовых и dark kitchen для усиления и масштабирования их бизнесов.

Игнатюк подчеркнула, что сегодня главным трендом является персонализация корпоративного питания – когда меню создается под конкретные запросы сотрудников и в соответствии с возможностями бизнеса.

Также мы постоянно собираем обратную связь от наших потребителей для того, чтобы лучше понять, почувствовать и подготовить обновление линейки блюд

- отметила Наталья Игнатюк.

По мнению эксперта, корпоративное питание – это не только о здоровье сотрудников, но и о создании атмосферы доверия в компании.

"Самый простой способ показать свою любовь и заботу – это также о еде", - подытожила руководитель MHP Food Service.

Лилия Подоляк

