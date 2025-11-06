Корпоративное питание становится частью культуры компаний - руководитель проекта MHP Food Service

Все больше украинских компаний осознают, что забота о сотрудниках начинается с элементарного – качественного питания на работе. Вкусный обед уже перестал быть простым перерывом посреди рабочего дня, он становится частью корпоративной культуры, укрепляющей командный дух. Об этом в эфире бизнес-радиошоу "Экспертное мнение" рассказала руководитель проекта MHP Food Service компании МХП Наталья Игнатюк, передает УНН.

Украинский бизнес наконец-то дошел до того, что вкусный обед – это не только о питании. Это уже неотъемлемая часть корпоративной культуры. Это забота о сотрудниках. И команда чувствует эмоциональную связь и лояльность к работодателю, который обеспечивает питание на работе — отметила Игнатюк.

По словам эксперта, забота о питании сотрудников становится конкурентным преимуществом бизнеса. Исследования показывают: 72% кандидатов выберут работодателя, который обеспечит их обедами во время рабочего дня.

Игнатюк добавила, что проект MHP Food Service предлагает готовые технологические решения для корпоративного питания – от доставки порционных обедов до вендинговых автоматов в офисах, где сотрудники могут выбрать готовые блюда, не покидая свое рабочее место.

Мы используем технологию HPP – это обработка под высоким давлением около 6 тысяч бар, которая позволяет сохранить продукт максимально свежим и в таком же виде, как будто он был только что приготовленным, но на длительный срок - пояснила Игнатюк.

Среди клиентов – IT-компании, банки, логистические центры, производственные локации и т.д. Также MHP Food Service предлагает решения операторам столовых и dark kitchen для усиления и масштабирования их бизнесов.

Игнатюк подчеркнула, что сегодня главным трендом является персонализация корпоративного питания – когда меню создается под конкретные запросы сотрудников и в соответствии с возможностями бизнеса.

Также мы постоянно собираем обратную связь от наших потребителей для того, чтобы лучше понять, почувствовать и подготовить обновление линейки блюд - отметила Наталья Игнатюк.

По мнению эксперта, корпоративное питание – это не только о здоровье сотрудников, но и о создании атмосферы доверия в компании.

"Самый простой способ показать свою любовь и заботу – это также о еде", - подытожила руководитель MHP Food Service.