Корпоративне харчування стає частиною культури компаній - керівниця проєкту MHP Food Service

Усе більше українських компаній усвідомлюють, що турбота про працівників починається з елементарного - якісного харчування на роботі. Смачний обід уже перестав бути простою перервою посеред робочого дня, він стає частиною корпоративної культури, що зміцнює командний дух. Про це в ефірі бізнес-радіошоу "Експертна думка" розповіла керівниця проєкту MHP Food Service компанії МХП Наталія Ігнатюк, передає УНН.

Український бізнес нарешті дійшов до того, що смачний обід - це не тільки про харчування. Це вже невід'ємна частина корпоративної культури. Це турбота про працівників. І команда відчуває емоційний зв'язок та лояльність до роботодавця, який забезпечує харчування на роботі