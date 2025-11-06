Корпоративне харчування стає частиною культури компаній - керівниця проєкту MHP Food Service

ukenru
Ексклюзив
08:00 • 16332 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22 • 18065 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 27886 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 43241 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 34895 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 30354 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 45652 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 46069 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 23894 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 23792 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Трамп анонсував можливий план ядерного роззброєння за участю США, Китаю та росії6 листопада, 00:18 • 10411 перегляди
У фінській школі українську ученицю змусили співати “Калинку”6 листопада, 01:33 • 20972 перегляди
Депутатів від німецької ультраправої AfD підозрюють у систематичній передачі військових таємниць рф6 листопада, 02:21 • 10377 перегляди
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ6 листопада, 02:50 • 13293 перегляди
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років6 листопада, 03:32 • 11641 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto09:50 • 1672 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 46710 перегляди
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto07:34 • 6052 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 19054 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 21081 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 38029 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 42384 перегляди
Корпоративне харчування стає частиною культури компаній - керівниця проєкту MHP Food Service

Київ • УНН

 • 648 перегляди

Наталія Ігнатюк, керівниця проєкту MHP Food Service компанії МХП, розповіла, що якісне харчування стає частиною корпоративної культури.

Корпоративне харчування стає частиною культури компаній - керівниця проєкту MHP Food Service

Усе більше українських компаній усвідомлюють, що турбота про працівників починається з елементарного - якісного харчування на роботі. Смачний обід уже перестав бути простою перервою посеред робочого дня, він стає частиною корпоративної культури, що зміцнює командний дух. Про це в ефірі бізнес-радіошоу "Експертна думка" розповіла керівниця проєкту MHP Food Service компанії МХП Наталія Ігнатюк, передає УНН.

Український бізнес нарешті дійшов до того, що смачний обід - це не тільки про харчування. Це вже невід'ємна частина корпоративної культури. Це турбота про працівників. І команда відчуває емоційний зв'язок та лояльність до роботодавця, який забезпечує харчування на роботі

— зазначила Ігнатюк.

За словами експертки, турбота про харчування працівників стає конкурентною перевагою бізнесу. Дослідження показують: 72% кандидатів оберуть роботодавця, який забезпечить їх обідами під час робочого дня.

Ігнатюк додала, що проєкт MHP Food Service пропонує готові технологічні рішення для корпоративного харчування - від доставки порційних обідів до вендингових автоматів у офісах, де працівники можуть обрати готові страви, не залишаючи своє робоче місце.

 Ми використовуємо технологію HPP - це обробка під високим тиском близько 6 тисяч бар, яка дозволяє зберегти продукт максимально свіжим і в такому ж вигляді, наче він був щойно приготовленим, але на тривалий термін

- пояснила Ігнатюк.

Серед клієнтів - IT-компанії, банки, логістичні центри, виробничі локації тощо. Також MHP Food Service пропонує рішення операторам їдалень і dark kitchen для підсилення та масштабування їхніх бізнесів.

Ігнатюк наголосила, що сьогодні головним трендом є персоналізація корпоративного харчування - коли меню створюється під конкретні запити працівників і відповідно до можливостей бізнесу.

Також ми постійно збираємо зворотній зв'язок від наших споживачів для того, щоб краще зрозуміти, відчути і підготувати оновлення лінійки страв

- зазначила Наталія Ігнатюк.

На думку експертки, корпоративне харчування - це не лише про здоров’я працівників, а й про створення атмосфери довіри у компанії.

"Найпростіший спосіб показати свою любов та турботу - це також про їжу", - підсумувала керівниця MHP Food Service.

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
