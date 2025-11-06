Корпоративне харчування стає частиною культури компаній - керівниця проєкту MHP Food Service
Київ • УНН
Наталія Ігнатюк, керівниця проєкту MHP Food Service компанії МХП, розповіла, що якісне харчування стає частиною корпоративної культури.
Усе більше українських компаній усвідомлюють, що турбота про працівників починається з елементарного - якісного харчування на роботі. Смачний обід уже перестав бути простою перервою посеред робочого дня, він стає частиною корпоративної культури, що зміцнює командний дух. Про це в ефірі бізнес-радіошоу "Експертна думка" розповіла керівниця проєкту MHP Food Service компанії МХП Наталія Ігнатюк, передає УНН.
Український бізнес нарешті дійшов до того, що смачний обід - це не тільки про харчування. Це вже невід'ємна частина корпоративної культури. Це турбота про працівників. І команда відчуває емоційний зв'язок та лояльність до роботодавця, який забезпечує харчування на роботі
За словами експертки, турбота про харчування працівників стає конкурентною перевагою бізнесу. Дослідження показують: 72% кандидатів оберуть роботодавця, який забезпечить їх обідами під час робочого дня.
Ігнатюк додала, що проєкт MHP Food Service пропонує готові технологічні рішення для корпоративного харчування - від доставки порційних обідів до вендингових автоматів у офісах, де працівники можуть обрати готові страви, не залишаючи своє робоче місце.
Ми використовуємо технологію HPP - це обробка під високим тиском близько 6 тисяч бар, яка дозволяє зберегти продукт максимально свіжим і в такому ж вигляді, наче він був щойно приготовленим, але на тривалий термін
Серед клієнтів - IT-компанії, банки, логістичні центри, виробничі локації тощо. Також MHP Food Service пропонує рішення операторам їдалень і dark kitchen для підсилення та масштабування їхніх бізнесів.
Ігнатюк наголосила, що сьогодні головним трендом є персоналізація корпоративного харчування - коли меню створюється під конкретні запити працівників і відповідно до можливостей бізнесу.
Також ми постійно збираємо зворотній зв'язок від наших споживачів для того, щоб краще зрозуміти, відчути і підготувати оновлення лінійки страв
На думку експертки, корпоративне харчування - це не лише про здоров’я працівників, а й про створення атмосфери довіри у компанії.
"Найпростіший спосіб показати свою любов та турботу - це також про їжу", - підсумувала керівниця MHP Food Service.