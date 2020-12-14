Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

“Еще неделю назад спрос на корпоративы как таковой близился к нулю, поскольку работа в Новый год и новогодние дни была очень ограниченной. Сейчас, с увеличением времени на час, уже стало легче. То есть, если неделю назад о проведении новогодней ночи вообще речь не шла, поскольку работа была до 22:00, то сейчас Новогоднюю ночь с ограничением до 01:00 провести можно”, — сказал собеседник УНН.

По его словам, скорее всего, возможностью проведения мероприятия в ресторане в новогоднюю ночь, пусть даже дольше, чем предполагалось ранее, воспользуются не все. Однако, благодаря послаблению от правительства на Новый год, возможностей все же стало больше.

“По поводу спроса на корпоративы, очевидно что он гораздо ниже, чем ранее. Это обусловлено с одной стороны экономическим кризисом, к которому привел коронавирус — очень многие компании работают удаленно, многие компании теперь не имеют бюджета для проведения корпоратива. С другой стороны — ограничения, связанные с карантином, по посадке в ресторане, по карантинным нормам, приводит к тому, что многие отказываются. Поэтому, спрос есть, но он и близко не такой, как был раньше”, — отметил Трахачев.

Говоря о ценах на проведение корпоративов, он отметил, что, по его мнению, стоимость не изменилась в какую-либо сторону.

“Дело в том, что ресторанный бизнес при кажущейся своей высокой доходности, весьма низкорентабельный бизнес. Повышение цен невозможно, поскольку есть проблема в экономике, и у людей банально нет денег. Понижение цен невозможно просто потому, что некуда их понижать. Цены в Украине в общественном питании и так достаточно низкие по сравнению с другими странами. Поэтому , понижать их — это не может быть массовым явлением. Цены будут стабильными”, — заявил президент УРА.

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Новое постановление предусматривает также, что в новогоднюю ночь заведениям питания разрешено работать до 01:00.