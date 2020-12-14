Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 59264 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 95690 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 169469 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 174651 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 380570 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222020 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 495270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348518 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229358 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251347 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 77660 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 65282 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 17675 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28245 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 37398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 135104 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 123298 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 212346 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 380588 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 495280 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 28714 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36208 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43887 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73562 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 95107 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

Киев • УНН

 • 19674 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Спрос на проведение новогодних корпоративов на фоне решения правительства о продлении работы заведений в ночь на 1 января уже не стремится к нулю, и все же оставляет желать лучшего. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев.

Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

“Еще неделю назад спрос на корпоративы как таковой близился к нулю, поскольку работа в Новый год и новогодние дни была очень ограниченной. Сейчас, с увеличением времени на час, уже стало легче. То есть, если неделю назад о проведении новогодней ночи вообще речь не шла, поскольку работа была до 22:00, то сейчас Новогоднюю ночь с ограничением до 01:00 провести можно”, — сказал собеседник УНН.

По его словам, скорее всего, возможностью проведения мероприятия в ресторане в новогоднюю ночь, пусть даже дольше, чем предполагалось ранее, воспользуются не все. Однако, благодаря послаблению от правительства на Новый год, возможностей все же стало больше.

“По поводу спроса на корпоративы, очевидно что он гораздо ниже, чем ранее. Это обусловлено с одной стороны экономическим кризисом, к которому привел коронавирус — очень многие компании работают удаленно, многие компании теперь не имеют бюджета для проведения корпоратива. С другой стороны — ограничения, связанные с карантином, по посадке в ресторане, по карантинным нормам, приводит к тому, что многие отказываются. Поэтому, спрос есть, но он и близко не такой, как был раньше”, — отметил Трахачев.

Говоря о ценах на проведение корпоративов, он отметил, что, по его мнению, стоимость не изменилась в какую-либо сторону.

“Дело в том, что ресторанный бизнес при кажущейся своей высокой доходности, весьма низкорентабельный бизнес. Повышение цен невозможно, поскольку есть проблема в экономике, и у людей банально нет денег. Понижение цен невозможно просто потому, что некуда их понижать. Цены в Украине в общественном питании и так достаточно низкие по сравнению с другими странами. Поэтому , понижать их — это не может быть массовым явлением. Цены будут стабильными”, — заявил президент УРА.

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины поддержал постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Новое постановление предусматривает также, что в новогоднюю ночь заведениям питания разрешено работать до 01:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52