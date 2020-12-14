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Корпоратив під час пандемії: ресторатори скаржаться на низький попит

Київ • УНН

 • 19674 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Попит на проведення новорічних корпоративів на тлі рішення уряду про продовження роботи закладів в ніч на 1 січня вже не наближається до нуля, але все ж залишає бажати кращого. Про це в коментарі УНН розповів президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачев.

Корпоратив під час пандемії: ресторатори скаржаться на низький попит

"Ще тиждень тому попит на корпоративи, як такий, наближався до нуля, оскільки робота в Новий рік і новорічні дні була дуже обмеженою. Зараз, зі збільшенням часу на годину, вже стало легше. Тобто, якщо тиждень тому про проведення новорічної ночі взагалі не йшлося, оскільки робота була до 22:00, то зараз Новорічну ніч з обмеженням до 01:00 провести можна", - сказав співрозмовник УНН.

За його словами, швидше за все, можливістю проведення заходу в ресторані в новорічну ніч, нехай навіть довше, ніж передбачалося раніше, скористаються не всі. Однак, завдяки послабленню від уряду на Новий рік, можливостей все ж стало більше.

"Щодо попиту на корпоративи, очевидно що він набагато нижчий, ніж раніше. Це обумовлено з одного боку економічною кризою, до якої призвів коронавірус - дуже багато компаній працюють віддалено, багато компаній тепер не мають бюджету для проведення корпоративу. З іншого боку - обмеження, пов'язані з карантином, по посадці в ресторані, за карантинними нормами, призводить до того, що багато хто відмовляється. Тому, попит є, але він і близько не такий, як був раніше", - зазначив Трахачев.

Говорячи про ціни на проведення корпоративів, він зазначив, що, на його думку, вартість не змінилася.

"Справа в тому, що ресторанний бізнес при уявній своїй високій прибутковості, вельми низькорентабельний бізнес. Підвищення цін неможливе, оскільки є проблема в економіці, і у людей банально немає грошей. Зниження цін неможливо просто тому, що нікуди їх знижувати. Ціни в Україні в громадському харчуванні і так досить низькі в порівнянні з іншими країнами. Тому, знижувати їх - це не може бути масовим явищем. Ціни будуть стабільними", - заявив президент УРА.

Нагадаємо, напередодні Кабінет Міністрів України підтримав постанову про введення жорстких карантинних заходів по боротьбі з розповсюдженням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Нова постанова передбачає також, що в новорічну ніч закладам харчування дозволено працювати до 01:00.

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