Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 155 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 155 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 154,973,048 человек, из них выздоровели 132,427,286 человек. Количество умерших возросло до 3,241,024.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,274,659), Индия (20,658,234), Бразилия (14,860,812), Франция (5,680,378), Турция (4,929,118), Россия (4,839,514), Великобритания (4,423,796) и Италия (4,059,821).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (592,409), Бразилии (411,854) и Индия (226,169).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.