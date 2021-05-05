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Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 155 млн человек

Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже почти 155 млн человек

Киев  •  УНН

 • 14109 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. По состоянию на утро среды в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже почти 155 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 154,973,048 человек, из них выздоровели 132,427,286 человек. Количество умерших возросло до 3,241,024.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,274,659), Индия (20,658,234), Бразилия (14,860,812), Франция (5,680,378), Турция (4,929,118), Россия (4,839,514), Великобритания (4,423,796) и Италия (4,059,821).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (592,409), Бразилии (411,854) и Индия (226,169).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 088 410 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 44 916 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

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