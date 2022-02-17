Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 418 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 418 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общаяситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 418,178,065 человек, из них выздоровел 341,522,883 человек. Количество умерших возросло до 5,869,067.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (79 785 241), Индия (42 754 315), Бразилия (27 812 210), Франция (21 976 290), Великобритания (18 447 706), Россия (14 659 880), Турция (13 173 859), Италия (12 343 265), Германия (12 926 928) Испания (10 744 394) и Аргентина (8 783 208).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (952 603), Бразилии (640 868) и Индии (510 441).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 603 930 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 103 565 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.