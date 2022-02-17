Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 418 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Станом на ранок четверга у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 418 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 418,178,065 людей, з них одужало 341,522,883 осіб. Кількість померлих зросла до 5,869,067.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (79 785 241), Індія (42 754 315), Бразилія (27 812 210), Франція (21 976 290), Велика Британія (18 447 706), Росія (14 659 880), Туреччина (13 173 859), Італія (12 265 343), Німеччина (12 926 928) Іспанія (10 744 394) та Аргентина (8 783 208).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (952 603), Бразилії (640 868) та Індії (510 441).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 603 930 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 103 565 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.