Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 388 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 388 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 388,319,889 человек, из них выздоровел 307,715,151 человек. Число умерших возросло до 5,730,598.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавирус остаются:
США - 77,150,412
Индия - 41,950,501
Бразилия - 26,099,735
Франция - 20,147,341
Великобритания - 17,607,832
Россия - 12,284,564
Турция - 11,940,695
Италия - 11,348,701
Германия - 10,543,318
Испания - 10,199,716
“Лидеры” по количеству летальных случаев остаются США (920,829), Индия (500,087) и Бразилия (630,001).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 4 169 897 случаи коронавірусної болезни COVID-19, из них 100 809 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.