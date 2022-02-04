Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 388 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 388 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 388,319,889 людей, з них одужало 307,715,151 осіб. Кількість померлих зросла до 5,730,598.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються:
США - 77,150,412
Індія - 41,950,501
Бразилія - 26,099,735
Франція - 20,147,341
Велика Британія - 17,607,832
Росія - 12,284,564
Туреччина - 11,940,695
Італія - 11,348,701
Німеччина - 10,543,318
Іспанія - 10,199,716
“Лідери” за кількістю летальних випадків залишаються США (920,829), Індія (500,087) та Бразилія (630,001).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4 169 897 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 100 809 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.