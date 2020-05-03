Коронавирус обнаружили уже у 14 военнослужащих и работников ГПСУ

"Вчера также поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни", - сообщили в пресс-службе.

По данным Госпогранслужбы, в подразделении была проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлено на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, контактировал с больным.

"По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел", - говорится в сообщении.

Напомним, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

Как сообщал УНН, на утро воскресенья в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 49 человек - за сутки было выявлено четыре новых случая.