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Коронавірус виявили вже у 14 військовослужбовців та працівників ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на ранок неділі, коронавірус виявили у 14 військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.

Коронавірус виявили вже у 14 військовослужбовців та працівників ДПСУ

“Учора також надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області. У нього спостерігається легкий перебіг хвороби”, — повідомили в пресслужбі.

За даними Держприкордонслужби, у підрозділі була проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим.

“Станом на сьогодні на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 14 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.

Як повідомляв УНН, на ранок неділі у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 49 осіб — за добу було виявлено чотири нових випадки.

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