Коронавірус виявили вже у 14 військовослужбовців та працівників ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на ранок неділі, коронавірус виявили у 14 військовослужбовців та працівників Держприкордонслужби України. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає УНН.
“Учора також надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області. У нього спостерігається легкий перебіг хвороби”, — повідомили в пресслужбі.
За даними Держприкордонслужби, у підрозділі була проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим.
“Станом на сьогодні на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 14 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.
Як повідомляв УНН, на ранок неділі у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 49 осіб — за добу було виявлено чотири нових випадки.