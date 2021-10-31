Коронавирус в Украине: "желтыми" остаются только две области

Подробности

Большинство областей находятся в "красной" зоне. Всего самый высокий уровень эпиднебезопасности наблюдается в 15 областях: Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Ровенской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Хмельницкой, Черниговской и Львовской.

В оранжевой зоне 7 областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, а также Киев.

Добавим

С 1 ноября Киев официально вводит ограничение "красной" зоны.



