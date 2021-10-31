Коронавірус в Україні: “жовтими” залишаються лише дві області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лише в Закарпатській та Кіровоградській областях індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки відповідають “жовтій” зоні. Про це УНН повідомляє за інформацією оприлюдненою МОЗ.
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Більшість областей перебувають у “червоній” зоні. Всього найвищий рівень епіднебезпеки спостерігається у 15 областях: Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській, Рівненській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Хмельницькій, Чернігівській та Львівській.
В “помаранчевій” зоні 7 областей: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька, а також Київ.
Додамо
З1 листопада Київ офіційно запроваджує обмеження “червоної” зони.