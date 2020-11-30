Коронавирус: Германия создаст резерв медицинских товаров

В Германии со 2 ноября действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавирусом. Новые правила ввели сначала до конца текущего месяца, они предусматривают ограничения социальных контактов и закрытия заведений питания, культурных учреждений и спортивных залов. В то же время в стране работают торговые заведения, а дети посещают школы и детские сады.
25 ноября немецкие власти решили продлить срок действия введенных карантина минимум до 20 декабря. При этом некоторые ограничительные меры станут жестче.
Необходимость таких мер в правительстве объясняют тем, что действующий с 2 ноября частичный локдаун до сих пор не дал ожидаемых результатов. Суточный показатель новых заражений коронавирусом в Германии все еще остается высоким, а количество умерших инфицированных даже растет.