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Коронавирус: Германия создаст резерв медицинских товаров

Коронавирус: Германия создаст резерв медицинских товаров

Киев  •  УНН

 • 11315 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Германия намерена создать национальный резерв наиболее важных медицинских товаров, в том числе защитных масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и медикаментов, пишет DW, передает УНН.

Сеть резерва охватит 19 пунктов хранения на территории страны и должна покрывать потребности системы здравоохранения на один месяц, пояснил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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В Германии со 2 ноября действует так называемый частичный локдаун, введенный из-за роста количества новых заражений коронавирусом. Новые правила ввели сначала до конца текущего месяца, они предусматривают ограничения социальных контактов и закрытия заведений питания, культурных учреждений и спортивных залов. В то же время в стране работают торговые заведения, а дети посещают школы и детские сады.

25 ноября немецкие власти решили продлить срок действия введенных карантина минимум до 20 декабря. При этом некоторые ограничительные меры станут жестче.

Необходимость таких мер в правительстве объясняют тем, что действующий с 2 ноября частичный локдаун до сих пор не дал ожидаемых результатов. Суточный показатель новых заражений коронавирусом в Германии все еще остается высоким, а количество умерших инфицированных даже растет.

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