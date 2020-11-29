Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Німеччина у понеділок, 30 листопада, планує передати українським військовим 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III. Про це написав у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
“Німеччина продовжує підтримувати Збройні сили України: 30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби”, - написав Андрій Мельник.
Раніше Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19.
Додамо, в Україні з "ковідного" фонду на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.
Як повідомляв УНН, на Львівщині через відключення світла у реанімації померло двоє людей на ШВЛ.