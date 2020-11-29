Німеччина передасть українським військовим 20 апаратів ШВЛ - посол

“Німеччина продовжує підтримувати Збройні сили України: 30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби”, - написав Андрій Мельник.

Раніше Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19.

Додамо, в Україні з "ковідного" фонду на закупівлю апаратів ШВЛ витрачено 42 млн грн з передбачених 100 млн грн.

Як повідомляв УНН, на Львівщині через відключення світла у реанімації померло двоє людей на ШВЛ.