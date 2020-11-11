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Данія надала Україні 50 апаратів ШВЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Данія передала Україні 50 апаратів штучної вентиляції легенів для лікування критично хворих пацієнтів, зокрема, з COVID-19. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час віртуальної зустрічі із міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом, передає УНН.

“Україна вдячна за цей знак справжньої дружби та підтримки з боку Данії”, — йдеться в повідомленні.

Крім апаратів ШВЛ міністри обговорили:

— взаємодію двох країн у протидії пандемії COVID-19;
— створення Кримської платформи та можливість долучення Данії до її роботи;
— міжурядова угоду, яка дозволить реалізувати в Україні проєкти за програмою Danida Business Finance;
— створення українсько-данської бізнес-ради задля розвитку торгівлі та інвестицій між Україною і Данією;
— європейську та євроатлантичну інтеграцію України та підсумки Саміту Україна-ЄС.

Нагадаємо, у МЗС заявили, що ФСБ створює “міфи” про шпигунів та боротьбу з ними в анексованому Криму.

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