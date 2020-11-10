"Культурна дипломатія": Кулеба назвав два пріоритети для просування у світі української "м’якої сили"

ukru
14:10 • 3087 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 45284 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 97058 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 101758 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 129025 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 120063 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 121304 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 122875 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106824 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113501 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103880 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 107838 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 48322 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 72158 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 68502 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 10540 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 25293 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 29027 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 129025 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 103879 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 18561 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 31789 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 101918 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 120649 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 120332 перегляди
Актуальне
"Культурна дипломатія": Кулеба назвав два пріоритети для просування у світі української "м’якої сили"

"Культурна дипломатія": Кулеба назвав два пріоритети для просування у світі української "м’якої сили"

Київ • УНН

 • 23183 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Створення нових сенсів і наративів, а також втілення культурних проектів є основою просування у світі української "м'якої сили". Про це 10 листопада під час першого Міжнародного форуму культурної дипломатії розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС, інформує УНН.

Міністр відзначив, що в Україні вже виросло ціле покоління українських митців та артменеджерів, які готові займатися культурною дипломатією та вже втілюють успішні мистецькі колаборації за кордоном.

"У культурній дипломатії є два ключові пріоритети. По-перше, створення нових сенсів і наративів, які ми просуваємо щодо України у світі. По-друге, втілення нових яскравих проектів, якими ми дивуємо світ і "м’якою силою" культури впливаємо на ставлення до України у різних країнах", — зауважив він.

Кулеба підкреслив, що кожна країна має власну специфіку знань про Україну та ставлення до неї.

"Мистецтво культурної дипломатії полягає у тому, щоб у межах загального просування України таргетувати окремі країни як особливі аудиторії із власним сприйняттям нашої держави", - додав глава МЗС.

За словами Кулеби, ефективна культурна дипломатія, як і зовнішня політика, потребує належного фінансування, і йдеться не лише про ресурси бюджету, а й про взаємовигідне партнерство з меценатами. 

Як повідомлялося раніше в УНН, глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував проблемний "діалог" з МЗС Угорщини. За його словами, слід "перегорнути сторінку і вибудувати діалог та разом дистанційно дивитися футбол".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92