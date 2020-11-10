"Культурна дипломатія": Кулеба назвав два пріоритети для просування у світі української "м’якої сили"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Створення нових сенсів і наративів, а також втілення культурних проектів є основою просування у світі української "м'якої сили". Про це 10 листопада під час першого Міжнародного форуму культурної дипломатії розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає пресслужба МЗС, інформує УНН.
Міністр відзначив, що в Україні вже виросло ціле покоління українських митців та артменеджерів, які готові займатися культурною дипломатією та вже втілюють успішні мистецькі колаборації за кордоном.
"У культурній дипломатії є два ключові пріоритети. По-перше, створення нових сенсів і наративів, які ми просуваємо щодо України у світі. По-друге, втілення нових яскравих проектів, якими ми дивуємо світ і "м’якою силою" культури впливаємо на ставлення до України у різних країнах", — зауважив він.
Кулеба підкреслив, що кожна країна має власну специфіку знань про Україну та ставлення до неї.
"Мистецтво культурної дипломатії полягає у тому, щоб у межах загального просування України таргетувати окремі країни як особливі аудиторії із власним сприйняттям нашої держави", - додав глава МЗС.
За словами Кулеби, ефективна культурна дипломатія, як і зовнішня політика, потребує належного фінансування, і йдеться не лише про ресурси бюджету, а й про взаємовигідне партнерство з меценатами.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава МЗС Дмитро Кулеба прокоментував проблемний "діалог" з МЗС Угорщини. За його словами, слід "перегорнути сторінку і вибудувати діалог та разом дистанційно дивитися футбол".