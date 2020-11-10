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"Культурная дипломатия": Кулеба назвал два приоритета для продвижения в мире украинской "мягкой силы"

"Культурная дипломатия": Кулеба назвал два приоритета для продвижения в мире украинской "мягкой силы"

Киев  •  УНН

 • 23179 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Создание новых смыслов и нарративов, а также воплощение культурных проектов является основой продвижения в мире украинской "мягкой силы". Об этом 10 ноября во время первого Международного форума культурной дипломатии рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИДа, сообщает УНН.

Министр отметил, что в Украине уже выросло целое поколение украинских художников и артменеджеров, которые готовы заниматься культурной дипломатией и уже воплощают успешные художественные коллаборации за рубежом.

"У культурной дипломатии есть два ключевых приоритета. Во-первых, создание новых смыслов и нарративов, которые мы продвигаем касательно Украины в мире. Во-вторых, воплощение новых ярких проектов, которыми мы удивляем мир и "мягкой силой" культуры влияем на отношение к Украине в разных странах", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что каждая страна имеет свою специфику знаний об Украине и отношение к ней.

"Искусство культурной дипломатии заключается в том, чтобы в рамках общего продвижения Украины таргетировать отдельные страны как особые аудитории с собственным восприятием нашего государства", - добавил глава МИДа.

По словам Кулебы, эффективная культурная дипломатия, как и внешняя политика, требует надлежащего финансирования, и речь идет не только о ресурсах бюджета, но и о взаимовыгодном партнерстве с меценатами.

Как сообщалось ранее в УНН, глава МИДа Дмитрий Кулеба прокомментировал проблемный "диалог" с МИДом Венгрии. По его словам, следует "перевернуть страницу и выстроить диалог и вместе дистанционно смотреть футбол".

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