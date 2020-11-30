Коронавірус: Німеччина створить резерв медичних товарів

Мережа резерву охопить 19 пунктів зберігання на території країни і повинна покривати потреби системи охорони здоров’я на один місяць, пояснив міністр охорони здоров’я ФРН Йенс Шпан.

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У Німеччині з 2 листопада діє так званий частковий локдаун, запроваджений через зростання кількості нових заражень коронавірусом. Нові правила запровадили спершу до кінця поточного місяця, вони передбачають обмеження соціальних контактів і закриття закладів харчування, культурних установ і спортивних залів. Водночас у країні працюють торговельні заклади, а діти відвідують школи та дитячі садки.

25 листопада німецька влада вирішила подовжити термін дії запроваджених карантинних обмежень щонайменше до 20 грудня. При цьому деякі обмежувальні заходи стануть жорсткішими.

Необхідність таких заходів в уряді пояснюють тим, що чинний із 2 листопада частковий локдаун досі не дав очікуваних результатів. Добовий показник нових заражень коронавірусом у Німеччині усе ще залишається високим, а кількість померлих інфікованих навіть зростає.