Коронавирус дольше всего живет на пластике, а меньше - в воздухе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Коронавирус дольше всего живет на поверхности пластика - 5 дней, а меньше в воздухе - до 3 часов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ВРУ.
"Сколько коронавирус держится на различных поверхностях? Меньше всего в воздухе - до 3 часов, а больше всего на пластике - 5 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на дереве и стекле вирус держится 4 часа, на медицинских перчатках до 8 часов, на бумаге 4-5 дней, на стали 48 часов.
Напомним, в Украине, по состоянию на утро 23 марта, зарегистрировано 73 случая болезни COVID-19, из них 3 - летальные.