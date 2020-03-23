Коронавірус найдовше живе на пластику, а найменше - у повітрі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Коронавірус найбільше живе на поверхні пластику – 5 днів, а найменше у повітрі – до 3 годин. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook ВРУ.
"Скільки коронавірус тримається на різних поверхнях? Найменше у повітрі — до 3 годин, а найбільше на пластику — 5 днів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на дереві та склі вірус тримається 4 години, на медичних рукавичках до 8 годин, на папері 4-5 днів, на сталі 48 годин.
Нагадаємо, в Україні, станом на ранок 23 березня, зареєстровано 73 випадки хвороби COVID-19, з них 3 - летальні.