Коронавирус на Буковине: за сутки выявлено 137 инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Черновицкой области в течение суток зафиксировали 137 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
“В соцсетях приходится читать, что власть спекулирует показателями заболеваемости коронавирус. То завышает, потому что хочет всех напугать, то занижает, потому что ей это выгодно, вскоре начало обучения, выборы, приезд каких чиновников — нужное подчеркнуть. Хочу вас заверить, что цифры корректны. Вирус до сих пор атакует Буковину. Мы уже начали разворачивать так называемые больницы второй очереди — за два последних дня открыли для больных COVID-19 медицинские учреждения в Выжнице и Герц. Поэтому вместо выдумывать теории заговора, пожалуйста, объективно оценивайте информацию и берегитесь опасности!”, - написал Осадчук.
Напомним, по состоянию на 2 августа в Украине зафиксировано более 125 тыс. случаев COVID-19, прирост новых случаев за сутки — новый антирекорд почти 2,5 тыс. Всего в Украине выздоровели 58817 человек (+1015 сутки), умерло из-за последствий болезни — 2656 человек (+51 за сутки).
За сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезни зарегистрирована в Киеве и в Харьковской области.