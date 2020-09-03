Коронавірус на Буковині: за добу виявлено 137 інфікованих осіб

“У соцмережах доводиться читати, що влада спекулює показниками захворюваності на коронавірус. То завищує, бо хоче всіх налякати, то занижує, бо їй це вигідно, незабаром початок навчання, вибори, приїзд якихось високопосадовців — потрібне підкреслити. Хочу вас запевнити, що цифри коректні. Вірус і досі атакує Буковину. Ми вже почали розгортати так звані лікарні другої черги — за два останніх дні відкрили для хворих на COVID-19 медичні заклади у Вижниці та Герці. Тож замість вигадувати теорії змови, прошу, об’єктивно оцінюйте інформацію та стережіться небезпеки!”, — написав Осадчук.

Нагадаємо, станом на 2 серпня в Україні зафіксовано понад 125 тис. випадків COVID-19, приріст нових випадків за добу — новий антирекорд у майже 2,5 тис. Всього в Україні одужало 58 817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу зареєстрована у Києві та у Харківській області.