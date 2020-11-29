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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 88647 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103207 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119071 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 200642 просмотра

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Коронавирус: Чехия смягчает карантинные ограничения

Коронавирус: Чехия смягчает карантинные ограничения

Киев  •  УНН

 • 11747 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правительство Чешской Республики приняло решение по ослаблению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С четверга страна перейдет по ковидний индекс с четвертого на третий уровень риска, подтвердил министр здравоохранения страны Ян Блатны, передает УНН со ссылкой на Radio Prague.

Таким образом, с 3 декабря при соблюдении ряда ограничений снова смогут открыться магазины, рестораны и другие предприятия сферы услуг, сообщил глава Минздрава Чехии.

Кроме этого, будет отменен запрет на выход на улицу в ночное время, употребление алкоголя в общественных местах, а также разрешено собрание людей до 50 человек. Розничная торговля будет разрешена и в воскресенье, наоборот, запрет на появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок сохранится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чехия остается лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство страны планирует бесплатно протестировать “антигенными” тестами на COVID-19 все население.

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