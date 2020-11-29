Коронавирус: Чехия смягчает карантинные ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Правительство Чешской Республики приняло решение по ослаблению ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. С четверга страна перейдет по ковидний индекс с четвертого на третий уровень риска, подтвердил министр здравоохранения страны Ян Блатны, передает УНН со ссылкой на Radio Prague.
Таким образом, с 3 декабря при соблюдении ряда ограничений снова смогут открыться магазины, рестораны и другие предприятия сферы услуг, сообщил глава Минздрава Чехии.
Кроме этого, будет отменен запрет на выход на улицу в ночное время, употребление алкоголя в общественных местах, а также разрешено собрание людей до 50 человек. Розничная торговля будет разрешена и в воскресенье, наоборот, запрет на появление на улице и в общественных помещениях без защитных масок сохранится.
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Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство страны планирует бесплатно протестировать “антигенными” тестами на COVID-19 все население.