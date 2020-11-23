Чехія залишається лідером за смертністю від COVID-19 у ЄС

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні два тижні в Чехії від коронавіруса померло понад 23 осіб на 100 тис. населення. В цілому число смертей від COVID-19 в Чеській Республіці наблизилося до оцінки 7100.

На другому місці в ЄС знаходиться Бельгія з 22 жертвами на 100 тис. жителів, на третьому — Болгарія (17). Навпаки, Естонія, Данія і Фінляндія входять в число найбільш благополучних з цієї точки зору країн. З країн ЄС COVID-19 зараз швидше за все поширюється в Люксембурзі, Чехія в даному рейтингу восьма.

За даними Міністерства охорони здоров’я Чехії, число виявлених за добу нових випадків зараження COVID-19 продовжує знижуватися. За минулу добу в Чехії було виявлено 3 187 нових випадків COVID-19, що приблизно на тисячу менше, ніж тиждень тому. На даний час коронавірусом в країні хворіє 88 825 осіб. Як зазначають у відомстві, щоденний приріст інфікованих падає вже близько двох тижнів.

Нагадаємо, за останні два тижні в ЄС кількість летальних випадків у зв'язку з COVID-19 зросла на 18%. Протягом минулого тижня в Європі зареєстровано 29 тисяч смертей від коронавірусу, що означає, що кожні 17 секунд в регіоні від наслідків коронавірусної інфекції вмирає одна людина.