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Чехия остается лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Чехия остается лидером по смертности от COVID-19 в ЕС

Киев  •  УНН

 • 17377 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Чехия остается лидером по смертности от COVID-19 на 100 тыс. жителей среди стран Европейского Союза. Об этом сообщает “Радио Прага”, передает УНН.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за последние две недели в Чехии от коронавируса умерло более 23 человек на 100 тыс. населения. В целом число смертей от COVID-19 в Чехии приблизилось к оценке 7100.

На втором месте в ЕС находится Бельгия с 22 жертвами на 100 тыс. жителей, на третьем — Болгария (17). Напротив, Эстония, Дания и Финляндия входят в число наиболее благополучных с этой точки зрения стран. Из стран ЕС COVID-19 сейчас скорее всего распространяется в Люксембурге, Чехия в данном рейтинге восьмая.

По данным Министерства здравоохранения Чехии, число выявленных за сутки новых случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться. За прошедшие сутки в Чехии было обнаружено 3187 новых случаев COVID-19, что примерно на тысячу меньше, чем неделю назад. В настоящее время коронавирусом в стране болеет 88 825 человек. Как отмечают в ведомстве, ежедневный прирост инфицированных падает уже около двух недель.

Напомним, за последние две недели в ЕС количество летальных случаев в связи с COVID-19 выросло на 18%. В течение прошлой недели в Европе зарегистрировано 29 000 смертей от коронавируса, что означает, что каждые 17 секунд в регионе от последствий коронавирусной инфекции умирает один человек.

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