Коронавірус: Чехія пом'якшує карантинні обмеження

Таким чином, з 3 грудня при дотриманні ряду обмежень знову зможуть відкритися магазини, ресторани та інші підприємства сфери послуг, повідомив глава МОЗ Чехії.

Крім цього, буде скасована заборона на вихід на вулицю в нічний час, вживання алкоголю в громадських місцях, а також дозволено збори людей до 50 осіб. Роздрібна торгівля буде дозволена і в неділю, навпаки, заборона на появу на вулиці і в громадських приміщеннях без захисних масок збережеться.

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Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що уряд країни планує безкоштовно протестувати “антигенними” тестами на COVID-19 все населення.