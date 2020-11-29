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Коронавірус: Чехія пом'якшує карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Уряд Чеської Республіки прийняв рішення щодо ослаблення обмежень, введених в зв'язку з пандемією коронавірусу. З четверга країна перейде по ковідний індекс з четвертого на третій рівень ризику, підтвердив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатни, передає УНН із посиланням на Radio Prague. 

Таким чином, з 3 грудня при дотриманні ряду обмежень знову зможуть відкритися магазини, ресторани та інші підприємства сфери послуг, повідомив глава МОЗ Чехії.

Крім цього, буде скасована заборона на вихід на вулицю в нічний час, вживання алкоголю в громадських місцях, а також дозволено збори людей до 50 осіб. Роздрібна торгівля буде дозволена і в неділю, навпаки, заборона на появу на вулиці і в громадських приміщеннях без захисних масок збережеться.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чехія залишається лідером за смертністю від COVID-19 у ЄС

Раніше прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що уряд країни планує безкоштовно протестувати “антигенними” тестами на COVID-19 все населення.

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