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Королевская семья Великобритании отказалась вернуть останки эфиопского принца

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Букингемский дворец во вторник заявил, что отклонил просьбу семьи эфиопского принца XIX века о репатриации его останков, передает УНН.

Детали

Принца Алемайеху схватила британская армия в возрасте семи лет и доставили в Англию в 1868 году, прибыв сиротой после того, как его мать умерла в дороге.

Следующее десятилетие он провел в Великобритании. Королева Виктория организовала ему образование перед его смертью в возрасте 18 лет в 1879 году от пневмонии в возрасте 18 лет.

По заявлению королевы Виктории он был похоронен в катакомбах часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, королевской резиденции к западу от Лондона.

Лидеры Эфиопии ранее просили британскую королевскую семью вернуть его останки на родину, и его семья недавно сообщила ВВС, что они также просили о репатриации.

"Мы хотим, чтобы его останки были возвращены как семья и как эфиопы, потому что это не та страна, в которой он родился", - сказал британской телекомпании Фасил Минас, один из его потомков.

Он добавил, что "неправильно" оставаться похороненным в Великобритании.

Но в заявлении Букингемского дворца говорится о том, что он сожалеет, что из-за необходимости "сохранить достоинство" других, похороненных в часовне, не удалось удовлетворить просьбу.

"Декан и каноники Виндзора очень чувствительны к необходимости почтить память принца Алемайеху", - говорится в сообщении.

"Однако им сообщили, что очень маловероятно, что можно будет эксгумировать останки, не потревожив места упокоения значительного количества других людей поблизости".

В заявлении добавлено, что официальные лица в последние годы удовлетворяли просьбы эфиопских делегаций о посещении церкви Святого Георгия и будут продолжать это делать.

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