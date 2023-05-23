Королівська родина Великої Британії відмовилась повернути останки ефіопського принца
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Букінгемський палац у вівторок заявив, що відхилив прохання сім'ї ефіопського принца ХІХ століття про репатріацію його останків, передає УНН.
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Принца Алемайеху схопила британська армія у віці семи років і доставили до Англії в 1868 році, прибувши сиротою після того, як його мати померла в дорозі.
Наступне десятиліття він провів у Великій Британії. Королева Вікторія організувала йому освіту перед його смертю у віці 18 років у 1879 році від пневмонії.
За заявою королеви Вікторії він був похований у катакомбах каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, королівській резиденції на захід від Лондона.
Лідери Ефіопії раніше просили британську королівську родину повернути його останки на батьківщину, і його сім'я нещодавно повідомила ВВС, що вони також просили про репатріацію.
"Ми хочемо, щоб його останки були повернуті як сім'я і як ефіопи, тому що це не та країна, в якій він народився", - сказав британській телекомпанії Фасіл Мінас, один із його нащадків.
Він додав, що "неправильно" залишатися похованим у Великій Британії.
Але в заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що він шкодує, що через необхідність "зберегти гідність" інших, похованих у каплиці, не вдалося задовольнити прохання.
"Декан і каноніки Віндзор дуже чутливі до необхідності вшанувати пам'ять принца Алемайеху", - йдеться в повідомленні.
"Однак їм повідомили, що дуже малоймовірно, що можна буде ексгумувати останки, не потривоживши місця упокою значної кількості інших людей поблизу".
У заяві додано, що офіційні особи в останні роки задовольняли прохання ефіопських делегацій про відвідання церкви Святого Георгія і продовжуватимуть це робити.