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Королівська родина Великої Британії відмовилась повернути останки ефіопського принца

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Букінгемський палац у вівторок заявив, що відхилив прохання сім'ї ефіопського принца ХІХ століття про репатріацію його останків, передає УНН.

Деталі

Принца Алемайеху схопила британська армія у віці семи років і доставили до Англії в 1868 році, прибувши сиротою після того, як його мати померла в дорозі.

Наступне десятиліття він провів у Великій Британії. Королева Вікторія організувала йому освіту перед його смертю у віці 18 років у 1879 році від пневмонії.

За заявою королеви Вікторії він був похований у катакомбах каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, королівській резиденції на захід від Лондона.

Лідери Ефіопії раніше просили британську королівську родину повернути його останки на батьківщину, і його сім'я нещодавно повідомила ВВС, що вони також просили про репатріацію.

"Ми хочемо, щоб його останки були повернуті як сім'я і як ефіопи, тому що це не та країна, в якій він народився", - сказав британській телекомпанії Фасіл Мінас, один із його нащадків.

Він додав, що "неправильно" залишатися похованим у Великій Британії.

Але в заяві Букінгемського палацу йдеться про те, що він шкодує, що через необхідність "зберегти гідність" інших, похованих у каплиці, не вдалося задовольнити прохання.

"Декан і каноніки Віндзор дуже чутливі до необхідності вшанувати пам'ять принца Алемайеху", - йдеться в повідомленні.

"Однак їм повідомили, що дуже малоймовірно, що можна буде ексгумувати останки, не потривоживши місця упокою значної кількості інших людей поблизу".

У заяві додано, що офіційні особи в останні роки задовольняли прохання ефіопських делегацій про відвідання церкви Святого Георгія і продовжуватимуть це робити.

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