Королевская федерация футбола Испании построит статую в честь Месси

По информации источника, металлический памятник звездного аргентинца должен предстать в Лас-Росас, который находится недалеко от Мадрида. Данное сооружение должно занять место у трех других статуй легенд — Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.

Однако стоит отметить, что сейчас в Королевской федерации футбола не определились со сроками установления статуи.

Как сообщалось ранее, в начале недели Месси удостоился получения 6-го “Золотого мяча” в карьере.