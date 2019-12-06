Королевская федерация футбола Испании построит статую в честь Месси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Королевская федерация футбола Испании (RFEF) приняла решение установить статую нападающего и капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации источника, металлический памятник звездного аргентинца должен предстать в Лас-Росас, который находится недалеко от Мадрида. Данное сооружение должно занять место у трех других статуй легенд — Альфредо ди Стефано, Пеле и Диего Марадоны.
Однако стоит отметить, что сейчас в Королевской федерации футбола не определились со сроками установления статуи.
Как сообщалось ранее, в начале недели Месси удостоился получения 6-го “Золотого мяча” в карьере.